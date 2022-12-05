5 декабря в Украине началась новая массированная атака россиян. Террористы выпускают ракету по гражданской и энергетической инфраструктуре нашей страны ради убийства как можно большего количества украинцев.

Подробнее Новая массированная ракетная атака россиян на Украину: все о взрывах и работе ПВО

Одно из самых популярных направлений для атак россиян – Николаевская область. Уже подтверждена работа ПВО на этом направлении, уже сбиты по меньшей мере три ракеты.

Впрочем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким как всегда остается на позитиве. В своем телеграмм-канале чиновник потролил фашистов, от которых ничего кроме обстрелов не стоит ожидать.

Что там с ракетами, русская? У нас по графику футбол в 17:00 смотреть

– написал Виталий.

Читайте также Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Отметим, что на сегодняшний день запланированы два поединка 1/8 финала ЧМ-2022. В 17 часов сойдутся между собой Япония и Австралия. тогда как в 21.00 сыграет Бразилия с Южной Кореей.

К слову. Виталий Ким родился в Николаеве, но имеет корейские корни и немного владеет корейским языком. Среди хобби Виталия – баскетбол и тхэквондо, а его отец был в молодежной сборной СССР по баскетболу.