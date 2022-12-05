5 декабря в Украине началась новая массированная атака россиян. Террористы выпускают ракету по гражданской и энергетической инфраструктуре нашей страны ради убийства как можно большего количества украинцев.
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Одно из самых популярных направлений для атак россиян – Николаевская область. Уже подтверждена работа ПВО на этом направлении, уже сбиты по меньшей мере три ракеты.
Впрочем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким как всегда остается на позитиве. В своем телеграмм-канале чиновник потролил фашистов, от которых ничего кроме обстрелов не стоит ожидать.
Что там с ракетами, русская? У нас по графику футбол в 17:00 смотреть
– написал Виталий.
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Отметим, что на сегодняшний день запланированы два поединка 1/8 финала ЧМ-2022. В 17 часов сойдутся между собой Япония и Австралия. тогда как в 21.00 сыграет Бразилия с Южной Кореей.