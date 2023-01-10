Виталий Ким в эфире телемарафона рассказал, что секрет кроется в смеси логики, интуиции и источников информации. Также он сказал, что есть другие источники, свидетельствующие об угрозе обстрелов.
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Ким рассказал, подготовила ли Россия ракетный удар
Есть другие источники, свидетельствующие о повышенной вероятности (запуска ракет – 24 Канал), и когда это все начинает работать, то вероятность, что будет ракетный удар – очень велика,
– сказал Ким.
Глава Николаевской ОВ сообщил, что на данный момент у него нет информации, что россиянами подготовлен ракетный удар. В то же время он отметил, что в России взлетали несколько бомбардировщиков типа Ту, однако этого недостаточно для подготовки удара.
Кроме того, Ким считает, что Россия продолжит практику массированных ударов по Украине. Впрочем, он надеется, что после "хлопка" россиянам будет сложнее атаковать Украину с неба.
Что известно о массированных атаках России
- Осенью Россия прибегла к тактике массированных ракетных ударов против Украины. В основном оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины, чтобы оставить украинцев без света.
- Во время первых массированных обстрелов россияне использовали около сотни ракет. Но с каждой последующей атакой ракет в России становилось меньше.
- Предварительная массированная атака россиян произошла 31 декабря, когда оккупанты ударили ракетами по Киеву, Хмельницкому, Николаеву, Краматорску и Запорожью.
- Тогда Россия атаковала Украину более 20 крылатыми ракетами, из которых наши силы ПВО сбили 12. В Киеве в результате удара России погибли 2 человека и еще более 20 пострадали.
- В Хмельницкой области от травм, полученных во время ракетной атаки, скончалась 22-летняя девушка Оксана Музыка.
- В украинской разведке считают, что вскоре Россия может снова атаковать Украину, поскольку стремится воспользоваться похолоданием в нашей стране.