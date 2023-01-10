Виталий Ким в эфире телемарафона рассказал, что секрет кроется в смеси логики, интуиции и источников информации. Также он сказал, что есть другие источники, свидетельствующие об угрозе обстрелов.

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Ким рассказал, подготовила ли Россия ракетный удар

Есть другие источники, свидетельствующие о повышенной вероятности (запуска ракет – 24 Канал), и когда это все начинает работать, то вероятность, что будет ракетный удар – очень велика,

– сказал Ким.

Глава Николаевской ОВ сообщил, что на данный момент у него нет информации, что россиянами подготовлен ракетный удар. В то же время он отметил, что в России взлетали несколько бомбардировщиков типа Ту, однако этого недостаточно для подготовки удара.

Кроме того, Ким считает, что Россия продолжит практику массированных ударов по Украине. Впрочем, он надеется, что после "хлопка" россиянам будет сложнее атаковать Украину с неба.

Что известно о массированных атаках России