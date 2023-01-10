Віталій Кім в ефірі телемарафону розповів, що секрет криється у суміші логіки, інтуїції та джерел інформації. Також він сказав, що є інші джерела, яка свідчать про загрозу обстрілу.

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Кім розповів, чи підготувала Росія ракетний удар

Є інші джерела, які свідчать про підвищену ймовірність (запуску ракет – 24 Канал), і коли це все починає працювати, то ймовірність, що буде ракетний удар – дуже велика,

– сказав Кім.

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що на цей момент в нього немає інформації, що росіянами підготовлений ракетний удар. Водночас він зазначив, що в Росії злітали кілька бомбардувальників типу Ту, однак цього недостатньо для підготовки удару.

Крім того, Кім вважає, що Росія продовжить практику масованих ударів по Україні. Втім, він сподівається, що після "бавовни" росіянам буде складніше атакувати Україну з неба.

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