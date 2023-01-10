Віталій Кім в ефірі телемарафону розповів, що секрет криється у суміші логіки, інтуїції та джерел інформації. Також він сказав, що є інші джерела, яка свідчать про загрозу обстрілу.
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Кім розповів, чи підготувала Росія ракетний удар
Є інші джерела, які свідчать про підвищену ймовірність (запуску ракет – 24 Канал), і коли це все починає працювати, то ймовірність, що буде ракетний удар – дуже велика,
– сказав Кім.
Голова Миколаївської ОВА повідомив, що на цей момент в нього немає інформації, що росіянами підготовлений ракетний удар. Водночас він зазначив, що в Росії злітали кілька бомбардувальників типу Ту, однак цього недостатньо для підготовки удару.
Крім того, Кім вважає, що Росія продовжить практику масованих ударів по Україні. Втім, він сподівається, що після "бавовни" росіянам буде складніше атакувати Україну з неба.
Що відомо про масовані атаки Росії
- Восени Росія вдалася до тактики масованих ракетних ударів проти України. Здебільшого окупанти атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України, щоб залишити українців без світла.
- Під час перших масованих обстрілів росіяни використовували до сотні ракет. Та з кожною наступною атакою ракет у Росії ставало менше.
- Попередня масована атака росіян відбулася 31 грудня, коли окупанти вдарили ракетами по Києву, Хмельницькому, Миколаєві, Краматорську й Запоріжжю.
- Тоді Росія атакувала Україну понад 20 крилатими ракетами, з яких наші сили ППО збили 12. У Києві внаслідок удару Росії загинуло 2 людей та ще понад 20 постраждали.
- На Хмельниччині від травм, отриманих під час ракетної атаки, померла 22-річна дівчина Оксана Музика.
- В українській розвідці вважають, що невдовзі Росія може знову атакувати Україну, оскільки прагне скористатися похолоданням у нашій країні.