Глава Николаевской ОВА сообщил, что это была идея его советницы Виктории Олейник. Собственно, она и создала этот телеграмм-канал.

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Ким рассказал, что Олейник отвечает за медиаполитику Николаевской области.

Я решил это забрендировать для того, чтобы Украина была в каждом выпуске на слуху,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Кроме того, он рассказал, что группы сопротивления, которые уже сейчас в бригадах, здоровались между собой "Добрый вечер, мы из Украины". Это был объединяющий фактор, чтобы все помнили, что мы – украинцы.

Как формировался медийный образ Кима

Глава Николаевской ОВА рассказал, что его образ, так полюбившийся украинцам в первые дни полномасштабного вторжения, создавался органично. Ким замечал, что что-то хорошая идея, и ее можно использовать. Украинцы очень полюбили председателя Николаевской ОВА. Кроме того, он стал героем многочисленных мемов. В то же время, наслаждаться такой народной любовью у Кима не было. Максимальная сосредоточенность была на обороне области от российских окупантов.