Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал 24 Каналу. Он отметил, что в 2019 году стал помогать в штабе.
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"Я скрывал, что у меня есть деньги. Выполнял больше работы, меньше денег. Потом оно эволюционировало в то, что видите сейчас", – заметил Ким.
С президентом Украины Виталий Ким познакомился в рабочей обстановке.
Дружеских отношений нет. Есть "руководитель – подчиненный". Так и должно быть,
– подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Чем Ким занимался до политики
До политики Виталий Ким занимался бизнесом в сфере строительства, сельского хозяйства и IT.
"Последние 2 года, видимо, бил баклуши. Потому что был уже на позиции совладельца. А до этого всю сознательную жизнь занимался предпринимательством", – рассказал Ким.
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Почему исчез из медиапространства
В определенный момент глава Николаевской ОВА минимизировал публичные выступления. Мол, пора больше работать. Никто из Офиса Президента не просил его уйти в тень.
"Не было этого – указаний. Это я сам по себе, видел, что нечего говорить, уже работает информационная система, наши журналисты", – отметил глава Николаевской ОВА.
Ким рассказал, что записывать видеообращение было привычкой. А когда все было хорошо – решил не делать этого.
"Я же не буду придумывать, высасывать из пальца какие-то события ради личного присутствия в медиаэфире. Мне это не нужно", – отметил Виталий Ким.
Переведется ли Ким в Киев
- Интернет-издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким может возглавить Киевскую ГВА. Якобы, он на это согласился.
- В сети предполагали, что преемником Кима на должности главы Николаевской ОВА может быть его заместитель Георгий Решетилов. Впоследствии Ким прокомментировал слухи о возможном назначении и заявил, что впервые слышит об этом.
- Виталий Ким отметил, что не собирается покидать родную область до победы. Кроме того, он не решил, будет ли менять должность после этого. Ким подчеркнул, что имеет очень много планов на Николаевскую область.