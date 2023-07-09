Про це глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розказав 24 Каналу. Він зауважив, що у 2019 році почав допомагати у штабі.

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"Я приховував, що у мене є гроші. Виконував більше роботи, менше грошей. Потім воно еволюціонувало в те, що бачите нині", – зауважив Кім.

З президентом України Віталій Кім познайомився у робочій обстановці.

Дружніх стосунків нема. Є "керівник – підлеглий". Так і повинно бути,

– наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Чим Кім займався до політики

До політики Віталій Кім займався бізнесом у сфері будівництва, сільського господарства та IT.

"Останні 2 роки, мабуть, бив байдики. Тому що був вже на позиції співвласника. А до цього все свідоме своє життя займався підприємництвом", – розповів Кім.

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Чому зник з медіапростору

У певний момент очільник Миколаївської ОВА мінімізував публічні виступи. Мовляв, настав час більше працювати. Та ніхто з Офісу Президента не просив його піти у тінь.

"Не було цього – вказівок. Це я сам по собі, бачив, що нічого говорити, вже працює інформаційна система, наші журналісти", – зауважив глава Миколаївської ОВА.

Кім розповів, що записувати відеозвернення було звичкою. А коли все було гаразд – вирішив не робити цього.

"Я ж не буду вигадувати, висмоктувати з пальця якісь події заради особистої якоїсь присутності в медіаефірі. Мені це не потрібно", – зауважив Віталій Кім.

Чи переведеться Кім до Києва