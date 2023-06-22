Про це повідомляє "Цензор. НЕТ" з посиланням на власні джерела. Водночас речниця Миколаївської ОВА 24 Каналу повідомила, що не може коментувати цю інформацію.

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Чи призначать Кіма очільником КМВА

ЗМІ пише, що в Миколаївській ОВА вже обговорюють його виклик на четвер-п'ятницю в Київ. Рішення про заміну Попка на Кіма нібито мають ухвалити в п'ятницю, 23 червня, на засіданні РНБО.

Водночас повідомляють, що наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов.

Що про цю ситуацію каже сам Кім

Свою реакцію він написав у коментарях до допису головного редактора "НикВести" Олега Деренюги у телеграмі. Журналіст писав, що Віталія Кіма можуть призначити головою Київської міської військової адміністрації.

Тижнем раніше інші наближені до Офісу канали повідомляли, що швидка зміна керівництва Києва відкладається через відсутність охочих брати таку відповідальність. Насправді призначення нового голови київської адміністрації не означає автоматичного усунення мера. У Києві і зараз є голова КМВА та є мер Кличко. І, зважаючи на все, буде,

– йдеться у повідомленні.

Власне у коментарях під цим постом Віталій Кім написав: "Як говорив Коломойський: не було таких планів".

Як Кім відреагував на нове "призначення" / Скриншот

Крім того, у коментарі LB Віталій Кім спростував інформацію щодо його можливого призначення.

Перший раз про це чую,

– сказав глава Миколаївської ОВА.

На уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від ОП все ж буде така пропозиція, Кім додав: "Я не готовий це обговорювати".