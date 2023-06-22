Об этом сообщает "Цензор. НЕТ" со ссылкой на собственные источники. В то же время спикер Николаевской ОВА 24 Каналу сообщила, что не может комментировать эту информацию.
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Назначат ли Кима главой КГВА
СМИ пишет, что в Николаевской ОВА уже обсуждают его вызов на четверг-пятницу в Киев. Решение о замене Попка на Кима якобы должны быть приняты в пятницу, 23 июня, на заседании СНБО.
В то же время, сообщают, что преемником Кима в области может стать его заместитель Георгий Решетилов.
Что об этой ситуации говорит сам Ким
Свою реакцию он написал в комментариях к сообщению главного редактора "НикВести" Олега Деренюги в телеграмме. Журналист писал, что Виталия Кима могут назначить главой Киевской городской военной администрации.
Неделей ранее другие приближенные к Офису каналы сообщали, что скорая смена руководства Киева откладывается из-за отсутствия желающих брать такую ответственность. На самом деле назначение нового главы киевской администрации не означает автоматического устранения мэра. В Киеве и сейчас есть глава КМВА и есть мэр Кличко. И, судя по всему, будет,
– говорится в сообщении.
Собственно, в комментариях под этим постом Виталий Ким написал: "Как говорил Коломойский: не было таких планов".
Как Ким отреагировал на новое "назначение" / Скриншот
Кроме того, в комментарии LB Виталий Ким опроверг информацию о его возможном назначении.
Первый раз об этом слышу,
– сказал глава Николаевской ОВА.
На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если от ОП все-таки будет такое предложение, Ким добавил: "Я не готов это обсуждать".