Об этом сообщает "Цензор. НЕТ" со ссылкой на собственные источники. В то же время спикер Николаевской ОВА 24 Каналу сообщила, что не может комментировать эту информацию.

Смотрите также Для меня это было сюрпризом, – Ким признал, что не готовил Николаевщину к вторжению

Назначат ли Кима главой КГВА

СМИ пишет, что в Николаевской ОВА уже обсуждают его вызов на четверг-пятницу в Киев. Решение о замене Попка на Кима якобы должны быть приняты в пятницу, 23 июня, на заседании СНБО.

В то же время, сообщают, что преемником Кима в области может стать его заместитель Георгий Решетилов.

Что об этой ситуации говорит сам Ким

Свою реакцию он написал в комментариях к сообщению главного редактора "НикВести" Олега Деренюги в телеграмме. Журналист писал, что Виталия Кима могут назначить главой Киевской городской военной администрации.

Неделей ранее другие приближенные к Офису каналы сообщали, что скорая смена руководства Киева откладывается из-за отсутствия желающих брать такую ответственность. На самом деле назначение нового главы киевской администрации не означает автоматического устранения мэра. В Киеве и сейчас есть глава КМВА и есть мэр Кличко. И, судя по всему, будет,

– говорится в сообщении.

Собственно, в комментариях под этим постом Виталий Ким написал: "Как говорил Коломойский: не было таких планов".

Как Ким отреагировал на новое "назначение" / Скриншот

Кроме того, в комментарии LB Виталий Ким опроверг информацию о его возможном назначении.

Первый раз об этом слышу,

– сказал глава Николаевской ОВА.

На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если от ОП все-таки будет такое предложение, Ким добавил: "Я не готов это обсуждать".