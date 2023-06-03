Виталий Ким рассказал в интервью "Радио Свобода", что для него полномасштабная война России против Украины была сюрпризом. Чиновник признал, что область могли подготовить лучше, пишет 24 Канал.

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Что Виталий Ким рассказал о начале вторжения

"Я считал, или считаю себя умным. Но это один из моих прогнозов, небольшого количества прогнозов, которые не сбылись. Я не верил в полномасштабное вторжение. Лично я не готовился к этому, поэтому для меня это было сюрпризом", – заявил Виталий Ким.

Глава Николаевской областной военной администрации ответил на вопрос, готовили ли область к полномасштабному вторжению.

Нет. Нет, не готовили. Мы делали, что нужно делать, но мы могли сделать гораздо больше, если бы были уверены, но как говорят: "Знал бы где упадешь, то сена подстелил бы",

– сказал глава ОВА.

Он также объяснил, что терроборона Николаевщины еще 24 февраля была в состоянии мирного времени. Правда, отметил, что главы государственных администраций незадолго до войны прошли курс от Офиса Президента о взаимодействии с военными по военно-гражданской обороне.

Совпадение, или так было запланировано, я не знаю, но мы его проходили,

– объяснил глава Николаевской ОВА.

Он уточнил, что обучение касалось военного дела.

Виталий Ким об обороне города, коллаборантах в ОВА, туристическом сезоне и политических амбициях: смотрите видео

Кратко об освобождение Николаевщины