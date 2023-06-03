Виталий Ким рассказал в интервью "Радио Свобода", что для него полномасштабная война России против Украины была сюрпризом. Чиновник признал, что область могли подготовить лучше, пишет 24 Канал.
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Что Виталий Ким рассказал о начале вторжения
"Я считал, или считаю себя умным. Но это один из моих прогнозов, небольшого количества прогнозов, которые не сбылись. Я не верил в полномасштабное вторжение. Лично я не готовился к этому, поэтому для меня это было сюрпризом", – заявил Виталий Ким.
Глава Николаевской областной военной администрации ответил на вопрос, готовили ли область к полномасштабному вторжению.
Нет. Нет, не готовили. Мы делали, что нужно делать, но мы могли сделать гораздо больше, если бы были уверены, но как говорят: "Знал бы где упадешь, то сена подстелил бы",
– сказал глава ОВА.
Он также объяснил, что терроборона Николаевщины еще 24 февраля была в состоянии мирного времени. Правда, отметил, что главы государственных администраций незадолго до войны прошли курс от Офиса Президента о взаимодействии с военными по военно-гражданской обороне.
Совпадение, или так было запланировано, я не знаю, но мы его проходили,
– объяснил глава Николаевской ОВА.
Он уточнил, что обучение касалось военного дела.
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Кратко об освобождение Николаевщины
- Бои за Николаевщину шли с оккупантами, начиная с полномасштабного вторжения россиян и до ноября 2022 года.
- 11 ноября 2022 года Виталий Ким заявил, что Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы.
- В марте 2023 года руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Кинбурнская коса находится под огневым контролем украинских военных. Тогда ВСУ зачистили западную часть косы, поэтому враг боялся подтягивать туда подразделения.