Та загалом його образ, який заспокоював українців, формувався органічно. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів 24 Каналу.

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"Усе відбувалося приблизно так: "О, гарна ідея, треба її використати", – розповів Кім.

Він зауважив, що фраза "Доброго вечора, ми з України" – не його. Але він вирішив її використовувати, зважаючи на те, що була аудиторія, з якою він спілкувався. До того ж вона зростала.

"Хотілося, щоби всі розуміли, як борються українці. Це було навмисно", – наголосив голова Миколаївської ОВА.

Як формувався образ Віталія Кіма: дивіться відео

Ще з перших тижнів повномасштабної війни Кім став героєм для багатьох українців. Ним захоплювалися й створювали тисячі мемів.

Однак, таку "народну любов" у голови Миколаївської ОВА не було часу сприймати. Тоді була зосередженість на роботі та обороні області.

"Це так було й воно працювало, допомагало працювати в інформаційному полі. Тому воно було як інструмент в роботі", – зауважив Віталій Кім.

Рішення приймати бій

А от оптимізм, холоднокровність завжди були притаманні очільнику Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Ми всі налаштувалися "на бійку". І кожен по-своєму на це налаштовувався. Це, мабуть, мій оптимальний стан", – додав Кім.

Рішення приймати бій – навіть не обговорювалося. Було зрозуміло, що це станеться. А наскільки буде самовіддано – ухвалювалося у перші дні повномасштабної війни.

Обговорення було з командою. Запропоновано кілька варіантів. Команда залишилася вся. І це додало сил, упевненості, інструментів для того, щоби це краще ще робити,

– розповів глава Миколаївської ОВА.

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