Речь идет о 50 FPV-дронах. Об этом Виталий Кличко сообщил в фейсбуке.

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Мэр Киева передал защитникам 50 FPV-дронов

"Сегодня день своего основания отмечает 42 отдельная механизированная бригада оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Сейчас бойцы защищают Украину на передовой на Донбассе. Передали им в подарок 50 FPV-дронов. Чтобы помогали нашим защитникам уничтожать врага! Приближаем Победу вместе!", – отметил Виталий Кличко.

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Он также пожелал бойцам успешно выполненных боевых задач, сил, оптимизма и скорейшего возвращения домой с победой. Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом – Владимиром Кличко.

Также Кличко сообщил, что из 7 миллиардов гривен, которые Киев направил в 2023 году на помощь военным, более 1 миллиарда гривен было потрачено на закупку дронов для ВСУ.