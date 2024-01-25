Мовиться про 50 FPV-дронів. Про це Віталій Кличко повідомив у фейсбуці.

Читайте також Київрада виділила 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів для захисників, – Кличко

Мер Києва передав захисникам 50 FPV-дронів

"Сьогодні день свого заснування відзначає 42 окрема механізована бригада оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Зараз бійці захищають Україну на передовій на Донбасі. Передали їм в подарунок 50 FPV-дронів. Щоб допомагали нашим захисникам нищити ворога! Наближаємо Перемогу разом!", – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва привітав бійців 42 бригади: дивіться відео

Він також побажав бійцям успішно виконаних бойових завдань, сил, оптимізму та якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом – Володимиром Кличком.

Також Кличко повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які Київ спрямував у 2023 році на допомогу військовим, понад 1 мільярд гривень було витрачено на закупівлю дронів для ЗСУ.