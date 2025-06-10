Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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Проект включает финансирование из бюджета города тех 500 миллионов гривен, выделение которых мы приняли по программе "Защитник Киева" на прошлом заседании. Также я дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" о дальнейшем увеличении финансирования Сил безопасности и обороны. А именно – предусмотреть еще 2 миллиарда гривен на помощь от громады столицы нашим защитникам,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр рассказал детали

Кличко отметил, что этот документ находится уже на финальной стадии наработки. В ближайшее время его вынесут в зал для обсуждения и принятия.

Также на сессии Киевсовета 10 июня внесли изменения в программу экономического и социального развития и бюджета столицы, которые, в частности, предусматривают:

финансирование строительства и обустройства защитных сооружений;

подготовку к следующему отопительному сезону и к новому учебному году;

финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры, в частности, говорится о метро на Виноградар;

приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта;

капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что с начала года столичная община выделила на помощь армии уже 6 миллиардов гривен. В частности, за эти деньги военным подразделениям передали более 16 000 дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, машины и другое необходимое оснащение.