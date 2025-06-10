Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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Проєкт включає фінансування з бюджету міста тих 500 мільйонів гривень, виділення яких ми ухвалили за програмою "Захисник Києва" на минулому засіданні. Також я доручив виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" про подальше збільшення фінансування Сил безпеки та оборони. А саме – передбачити ще 2 мільярди гривень на допомогу від громади столиці нашим захисникам,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер розповів деталі

Кличко зазначив, що цей документ перебуває вже на фінальній стадії напрацювання. Найближчим часом його винесуть у зал для обговорення і ухвалення.

Також на сесії Київради 10 червня внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці, які, зокрема, передбачають:

фінансування будівництва та облаштування захисних споруд;

підготовку до наступного опалювального сезону та до нового навчального року;

фінансування оновлення та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема, мовиться про метро на Виноградар;

придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту;

капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що від початку року столична громада виділила на допомогу армії вже 6 мільярдів гривень. Зокрема, за ці гроші військовим підрозділам передали понад 16 000 дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення.