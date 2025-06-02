Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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Я вдячний німецькому фонду "Центр проти вигнань" за відзначення премією за права людини імені Франца Верфеля. Церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта – Паульскірхе. Звертаючись до гостей заходу, я підкреслив, що ця премія – відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи,

– заявив Кличко.

Про що ще говорив мер Києва, отримуючи нагороду

Кличко наголосив, що сьогодні – критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні. Суворіших санкцій проти Росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.

"Тільки оперативні ефективні дії допоможуть зупинити агресора. Єдина й сильна Європа неможлива без вільної та успішної України! Як і всі українці, я вірю в наше спільне європейське демократичне майбутнє! Головною цінністю якого є людина, її свободи і права. Зокрема, на мирне і безпечне життя", – наголосив Кличко.

В церемонії нагородження взяли участь голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, прем'єр Гессена Борис Рейн і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Кличко закликав до рішучості у підтримці України / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Кличко мав окрему зустріч з Пісторіусом

Також відбулася окрема зустріч Віталія Кличка з Борисом Пісторіусом. Говорили про подальшу підтримку України.

"Я зазначив, що в сьогоднішніх надзвичайних обставинах наші партнери мають діяти рішучіше. Часу на роздуми і вагання немає! Потрібні такі дії в підтримці України, щоб позбавити Путіна військової ініціативи, можливості диктувати свої умови. Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню", – зазначив Кличко.

Він також наголосив, що необхідною умовою для економічного відновлення України є надійні гарантії безпеки.

"Йдеться не тільки про відбудову того, що зруйнував агресор. Україна має продовжити процес реформ. Своєї трансформації в справді демократичну, економічно розвинену державу. Повноправного члена ЄС. Про це говорять і наші партнери. І в боротьбі саме за таку державу гинуть сьогодні наші відважні захисники", – написав Кличко.

Премія за права людини німецького Фонду "Центр проти вигнань", як зазначило журі, визнає відданість мера Києва Віталія Кличка свободі, демократії та правам людини як в Україні, так і на міжнародній арені.