Об этом сообщил в Facebook его брат, мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что это не первая поездка Владимира.

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Владимир Кличко передал защитникам тепловизоры, дроны и медицинское оборудование

"Владимир, уже не первый раз, несколько дней провел на востоке Украины, где посетил наших защитников на передовой. Передал то самое необходимое, что просили защитники. В частности, Володя сам закупил 4 больших уникальных дрона для выполнения специальных задач. А также отвез помощь, которую привлекли от благотворителей: более 60 FPV-дронов (дронов-камикадзе), полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал о поездке его брата Владимира на передовую: смотрите видео

Во время этой поездки Владимир Кличко побывал в 6 бригадах. Пообщался с бойцами, поддержал их, отметил Виталий Кличко.

Он также пересказал впечатления Владимира от общения с бойцами.

Наши защитники держатся в ежедневных ожесточенных боях, под постоянными обстрелами, в жару и дождь. Теряют побратимов и получают ранения. Но заверяют, что духом не падают, будут уничтожать и дальше врага и освобождать нашу страну от агрессора,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко выложил ролик, в котором показал, как Владимир на полигоне в Германии принимает участие в испытании танков Leopard