Сейчас пара живет в разных странах. И теперь Кличко решил официально оформить развод после 25 лет брака.

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Почему Кличко расстается с женой

Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально,

– заявил мэр столицы.

По его словам, развод – это желание обеих сторон. Кличко отметил, что у них остались хорошие отношения и они уважают друг друга.

"Дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – подчеркнул городской голова.

На вопрос журналистов, свободно ли сердце Кличко, тот отшутился:

Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?

Личная жизнь Виталия Кличко

Виталий Кличко женат на Наталии Егоровой еще со времен своей боксерской славы, с 1996 года. В браке пара воспитала троих детей: Егора-Дениеля (2000), Елизавету-Викторию (2002) и Максима-Александра (2005).

Как жена Кличко помогает Украине

Супруга мэра Киева Наталья Кличко выставила на аукционе свою джинсовую куртку. Изделие приобрела художественная галерея за 5 тысяч евро. Вырученные средства отправятся в фонд помощи пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Певица Джамала проникновенно исполнила гимн Украины с сине-желтым флагом на плечах в Берлине. Жена Кличко тоже спела украинскую песню Better Days. К концу концерта им удалось собрать 12 миллионов евро – почти 390 миллионов гривен – для пострадавших из-за войны.

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