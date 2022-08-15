Нині пара живе в різних країнах. І тепер Кличко вирішив офіційно оформити розлучення після 25 років шлюбу.

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Чому Кличко розлучається з дружиною

Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно,

– заявив мер столиці.

За його словами, розлучення – це бажання обох сторін. Кличко зазначив, що у них залишилися добрі відносини і вони поважають одне одного.

"Діти вже дорослі, і життя триває", – наголосив міський голова.

На запитання журналістів, чи вільне серце Кличка, той віджартувався:

Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?

Особисте життя Віталія Кличка

Віталій Кличко одружений з Наталією Єгоровою ще з часів своєї боксерської слави, з 1996 року. У шлюбі пара виховала трьох дітей: Єгора-Деніеля (2000), Єлизавету-Вікторію (2002) та Максима-Олександра (2005).

Як дружина Кличка допомагає Україні

Дружина мера Києва Наталія Кличко виставила на аукціоні свою джинсову куртку. Виріб придбала художня галерея за 5 тисяч євро. Виручені кошти відправляться у фонд допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Співачка Джамала проникливо виконала гімн України з синьо-жовтим стягом на плечах у Берліні. Дружина Кличка теж заспівала українською пісню Better Days. До кінця концерту їм вдалося зібрати 12 мільйонів євро – майже 390 мільйонів гривень – для тих, хто постраждав через війну.

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