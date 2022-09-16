Церемония прошла в Праге, где Комитет регионов собрался, чтобы обсудить тему поддержки восстановления Украины.

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"Мы благодарны всем нашим партнерам и друзьям, которые помогают Украине. И хорошо, что вы понимаете: Украина бьется не только за свое государство и свободу. Мы сегодня защищаем стабильность и мир во всей Европе. Защищаем очень высокой ценой. И дальше наша с вами сотрудничество должно быть более системным, более эффективным - в частности, и по помощи в восстановлении украинских городов и поселков, жилья их жителей, инфраструктуры", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Ассоциация городов Украины является партнером "Европейского альянса городов и регионов за восстановление Украины", начатого Комитетом регионов для координации совместных усилий, направленных на помощь в восстановлении и восстановлении Украины.

Виталий Кличко стал почетным членом Европейского комитета регионов / Фото КГГА

Что такое Европейский комитет регионов

Европейский комитет регионов представляет местные и региональные власти в ЕС – около 700 мэров городов и региональных руководителей, а также консультирует европейские институты относительно новых законов, влияющих на регионы и города.

В дискуссии о помощи Украине в восстановлении приняли участие, в частности, президент Комитета регионов, мэры Праги, Варшавы и Гданьска, вице-премьер по цифровизации – министр регионального развития Чехии.

Также в планах Виталия Кличко – встреча в Праге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Члены Европейского комитета регионов после церемонии / Фото КГГА