Церемонія відбулася у Празі, де Комітет регіонів зібрався, щоб обговорити тему підтримку відбудови України.

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"Ми вдячні всім нашим партнерам та друзям, які допомагають Україні. І добре, що ви розумієте: Україна б’ється не тільки за свою державу і свободу. Ми сьогодні захищаємо стабільність та мир в усій Європі. Захищаємо дуже високою ціною. І далі наша з вами співпраця має бути більш системною, більш ефективною – зокрема, і щодо допомоги у відновленні українських міст і селищ, житла їхніх мешканців, інфраструктури", – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Асоціація міст України є партнером "Європейського альянсу міст і регіонів за відбудову України", започаткованого Комітетом регіонів для координації спільних зусиль, спрямованих на допомогу у відновленні та відбудові України.

Віталій Кличко став почесним членом Європейського комітету регіонів / Фото КМДА

Що таке Європейський комітет регіонів

Європейський комітет регіонів представляє місцеві та регіональні влади в ЄС – близько 700 мерів міст і регіональних керівників, а також консультує європейські інституції щодо нових законів, які впливають на регіони та міста.

У дискусії щодо допомоги Україні у відбудові взяли участь, зокрема, президент Комітету регіонів, мери Праги, Варшави та Ґданська, віцепрем’єр з цифровізації – міністр регіонального розвитку Чехії.

Також у планах Віталія Кличка – зустріч у Празі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Члени Європейського комітету регіонів після церемонії / Фото КМДА