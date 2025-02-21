Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал. Награждение состоялось во время пленарного заседания Европейского комитета регионов.

Обратите внимание Виталий Кличко встретился с мэром Лондона – речь шла о помощи в восстановлении украинских городов

В Европарламенте призвал европейских партнеров усилить помощь в самый критический для Украины момент. И, получая премию имени мэра Павла Адамовича, подчеркнул, что это – отличие не только моей работы, как мэра Киева. Это – признание преданности ценностям свободы и демократии, героизма всего украинского народа, который почти три года бьется за свою государственность. За принципы и безопасность демократического мира,

– сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что мэр Гданьска Павел Адамович также отстаивал принципы демократии и демонстрировал, что лидерство – это не только об управлении.



Кличко получил престижную премию / Фото с телеграм-канала Виталия Кличко

"Лидерство – это прежде всего о человечности, солидарности и служении людям. Особенно тем, которые в этом нуждаются больше всего. И это сегодня должны понимать и мировые лидеры, политики, когда принимают решение о помощи и солидарности с Украиной. Потому что справедливость на стороне Украины!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Премия имени мэра Гданьска Павла Адамовича, который был убит в 2019 году во время выполнения им государственных обязанностей, была учреждена по инициативе Европейского комитета регионов, города Гданьска и международной сети ICORN. Этой премией награждают за выдающийся вклад в укрепление демократии, защиту прав человека и гражданскую солидарность.

Мэр Киева Виталий Кличко был номинирован на премию им. Павла Адамовича "за исключительное лидерство в содействии гражданской активности даже среди экстремальных испытаний войны". Жюри отметило, что новаторские подходы Виталия Кличко к гражданской активности и его борьба за права человека делают его мировым символом мужества. А также, что как мэр украинской столицы он является символом мужественного сопротивления украинских мэров агрессии в целом.

Как сообщалось, во время пребывания в Брюсселе Виталий Кличко встретился с министром обороны Бельгии Тео Франкеном. Речь шла об усилении усилий европейских партнеров, особенно после последних заявлений чиновников США.

Кроме того, Кличко встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и обсудил дальнейшее сотрудничество двух городов и новые совместные проекты. Также Кличко договорился о передаче Киеву 2000 бронежилетов для защиты работников экстренных служб.