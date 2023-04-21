Об этом сообщил Виталий Кличко.

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"По результатам Инвестиционного форума Киева, который проходил в Брюсселе в конце 2022 года, украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 миллионов евро. Оно направлено на широкий спектр проектов поддержки энергетической безопасности Киева, предоставление экстренной помощи ликвидности для муниципальных активов, компенсации потерь импорта и другие. Даже в это сложное для Украины время ЕБРР всячески пытается помочь Киеву. И мы за это очень благодарны", – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что ЕБРР – давний и надежный партнер Киева.

Только в рамках Программы ЕБРР "Зеленые города» Киев реализует проекты на общую сумму 320 миллионов евро. В частности – проект "Модернизация городского транспорта города Киева II", которым предусмотрено 180 млн евро на обновление подвижного состава общественного транспорта. Из них на вагоны метро – 50 миллионов евро, на трамвае – 60 миллионов евро. На комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" – 10 млн евро, на капитальный ремонт автопроездов моста Метро – 60 миллионов евро.

Также при поддержке ЕБРР столичная власть реализует проект "Модернизация системы централизованного теплоснабжения города Киева"на сумму 140 миллионов евро.

"В частности, речь идет о модернизации оборудования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, реконструкции 8 больших котельных; капитальный ремонт тепловых сетей; закрытие 45 малых неэффективных котельных с переподключением потребителей; создание системы дистанционного сбора и анализа информации. В настоящее время проект приостановлен из-за войны в Украине", – отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с делегациями Дании и Нидерландов и обсудил помощь в восстановлении украинских громад, которые пострадали от российской агрессии.