Про це повідомив Віталій Кличко.

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"За результатами Інвестиційного форуму Києва, що відбувався в Брюсселі наприкінці 2022 року, українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 мільйона євро. Воно спрямоване на широкий спектр проєктів підтримки енергетичної безпеки Києва, надання екстреної допомоги ліквідності для муніципальних активів, компенсації втрат імпорту та інше. Навіть в цей складний час для України ЄБРР усіляко намагається допомогти Києву. І ми за це дуже вдячні", – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що ЄБРР – давній і надійний партнер Києва.

Лише у межах Програми ЄБРР "Зелені міста" Київ втілює проєкти на загальну суму 320 мільйона євро. Зокрема – проєкт "Модернізація міського транспорту міста Києва ІІ", яким передбачено 180 мільйонів євро на оновлення рухомого складу громадського транспорту. З них на вагони метро – 50 мільйонів євро, на трамваї – 60 мільйонів євро. На комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа" – 10 мільйонів євро, на капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро – 60 мільйонів євро.

Також за підтримки ЄБРР столична влада втілює проєкт "Модернізація системи централізованого теплопостачання міста Києва" на суму 140 мільйонів євро.

"Зокрема, йдеться про модернізацію обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, реконструкцію 8 великих котелень; капітальний ремонт теплових мереж; закриття 45 малих неефективних котелень із перепідключенням споживачів; створення системи дистанційного збору та аналізу інформації. Наразі проєкт призупинено через війну в Україні", – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Данії та Нідерландів та обговорив допомогу у відновленні українських громад, що постраждали від російської агресії.