Про це повідомив у мережі співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець, який є автором зазначеного рішення.

Захистили пагорби Дніпра від забудови російського бізнесу – це якщо коротко про сьогоднішнє засідання Київської міської ради. Сесійна зала підтримала проєкт рішення мого авторства, і ми розірвали договори оренди земельних ділянок на Володимирському узвозі №4 та №6 із забудовником, пов’язаним з Росією. Російським забудовникам не місце в Києві!

– заявив Дмитро Білоцерковець.

За його словами, ці ділянки було передано в оренду для забудови ще у 2003 та 2004 роках.

"Місто передало ці ділянки в оренду забудовнику, який цього року активізував спроби їх забудувати. Попри те, що ділянки знаходяться в буферній зоні Софіївського собору та Києво-Печерської Лаври. Згодом стало відомо, що орендатор пов’язаний з країною-агресором Росією. Місто не могло це ігнорувати та оперативно захистило пагорби Дніпра від забудови, зберігши автентичність столиці", – зазначив Білоцерковець.

Він також продемонстрував на фото, про які ділянки йдеться і як вони могли виглядати після забудови.

Раніше Білоцерковець повідомляв, що виконавча служба погрожувала міській владі кримінальною відповідальністю за невидачу містобудівних умов та обмежень і тим самим фактично допомагала орендарю, пов’язаному з країною-агресором.