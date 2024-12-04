Об этом сообщает сайт КГГА. Виталий Кличко поблагодарил госпожу мэра за помощь во время войны.

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"Вы уже пятый раз за время полномасштабной войны посещаете Киев. Восхищаюсь вашей смелостью и спасибо за такую поддержку и дружбу. Мы помним, что ваш первый визит состоялся в апреле 2022 года. Тогда наши города подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве. Важным свидетельством партнерства со стороны Парижа стало знаковое событие 2022 года, когда городской совет французской столицы единодушно проголосовал за предоставление Киеву статуса почетного гражданства. Этой наградой, которую впервые присудили Киеву, Париж подтвердил настоящую дружбу со столицей государства, что борется за свою свободу", – отметил Виталий Кличко.

Виталий Кличко встретился с мэром Парижа / Фото КГГА

Он также напомнил, что в прошлом году в День независимости Украины в центре Парижа они вместе с Анн Идальго открыли Киевский сквер как символ поддержки французским народом борьбы украинцев за свободу и европейские ценности.

Во время недавнего визита в украинскую столицу, в марте этого года, вручил госпоже Идальго награду Киевского городского головы – нагрудный знак "За содействие обороне Киева". Ведь с начала полномасштабной войны мэрия Парижа присылала Киеву гуманитарную помощь. В частности, генераторы и другое оборудование, которое является крайне необходимым. Чтобы мы могли обеспечивать объекты критической инфраструктуры энергией во время отключений света. Потому что нам нужно пережить сложную зиму – удержать хозяйство мегаполиса, предоставлять сервисы жителям, обеспечивать жизнедеятельность города,

– сказал Кличко.

Мэр украинской столицы также поблагодарил Анн Идальго за готовность помогать в восстановлении Киева.

"Уверен, что Киев и Париж и в дальнейшем продолжат эффективное сотрудничество и будут реализовывать совместные взаимовыгодные проекты в различных сферах. Нам также надо будет восстанавливать Украину. И я благодарен за готовность Парижа помогать в этом!", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом. Обсудили сотрудничество в экономической и культурной сферах, а также участие Вильнюса в восстановлении украинских городов и поселков.