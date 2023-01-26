Виталий еще с 2014 участвовал в Антитеррористической, а затем в Операции объединенных сил на Востоке Украины. Являлся депутатом от фракции "Народный контроль".

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Что известно о гибели эксдепутата

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб Виталий Свинцицкий – депутат городского совета прошлого созыва, участник антитеррористической операции с 2014 года,

– сообщили в городском совете.

Там отметили, что депутат защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения россиян.

Община города выразила искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Виталия. Побратим Виталия Свинцицкого написал, что оборвалась жизнь еще одного хорошего человека, Человека с большой буквы.

Враг ответит за все смерти, за всех убитых. Виталий Свинцицкий отдыхай с Богом. Помним, не забудем!

– написал собрат Владимир Питлик.



На войне погиб Виталий Свинцицкий / Фото со страницы эксдепутата в фейсбуке

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, собратьям и коллегам Виталия Свинцицкого.

Что известно о Виталии Свинцицком