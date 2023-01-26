Виталий еще с 2014 участвовал в Антитеррористической, а затем в Операции объединенных сил на Востоке Украины. Являлся депутатом от фракции "Народный контроль".
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Что известно о гибели эксдепутата
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб Виталий Свинцицкий – депутат городского совета прошлого созыва, участник антитеррористической операции с 2014 года,
– сообщили в городском совете.
Там отметили, что депутат защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения россиян.
Община города выразила искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Виталия. Побратим Виталия Свинцицкого написал, что оборвалась жизнь еще одного хорошего человека, Человека с большой буквы.
Враг ответит за все смерти, за всех убитых. Виталий Свинцицкий отдыхай с Богом. Помним, не забудем!
– написал собрат Владимир Питлик.
На войне погиб Виталий Свинцицкий / Фото со страницы эксдепутата в фейсбуке
Что известно о Виталии Свинцицком
- Львовянину Виталию Свинцицкому было 45 лет. Он был депутатом Львовского городского совета 7-го созыва от "Народного контроля" на протяжении 2015 – 2020 годов.
- Депутатом избрался на 63-м мажоритарном округе, то есть от микрорайона Рясне-2.
- В 2006 – 2009 годах был членом партии Всеукраинское объединение "Свобода".
- По данным СМИ, Виталий Свинцицкий являлся частным предпринимателем. В 2013 – 2015 годах – менеджером по региональному развитию "Деко". Ранее – директором "Бетондорстроя", исполнительным директором ООО "ЛВ-Пирс" и технологом КППП "Экскавация".
- По непроверенным данным из сети Виталий Свинцицкий родился в семье военного. В 2000 году окончил санитарно-технологический факультет Львовской академии ветеринарной медицины имени Степана Гжицкого.