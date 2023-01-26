Віталій ще з 2014 році брав участь в Антитерористичній, а потім в Операції об'єднаних сил на Сході України. Був депутатом від фракції "Народний контроль".

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Що відомо про загибель ексдепутата

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький – депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року,

– повідомили у міській раді.

Там зазначили, що депутат боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росіян.

Громада міста висловила щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Віталія. Побратим Віталія Свінціцького написав, що обірвалось життя ще однієї хорошої людини, Людини з великої букви.

Ворог відповість за всі смерті, за всіх вбитих. Віталій Свінціцький спочивай з Богом. Пам'ятаємо, не забудемо!

– написав побратим Володимир Пітлик.



На війні загинув Віталій Свінціцький / Фото зі сторінки ексдепутата в фейсбуці

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, побратимам та колегам Віталія Свінціцького.

Що відомо про Віталія Свінціцького