Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с Виталием Зубенко. Он рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время строительства нового дома.

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История Виталия Зубенко

Во время очередной ракетной атаки россиян по Харькову в 2022 году сгорел дом Виталия Зубенко. Спасая свою жизнь, он успел забрать только самые важные вещи.

Прилетел осколок ракеты, в результате попадания в крышу дома загорелся пожар. Я успел схватить награды сына и выскочил. Дом сгорел полностью,

– рассказал мужчина.

Виталий некоторое время жил в квартире, которую ему дали неравнодушные люди, но решил строить собственное жилье. Несколько лет назад мужчина возвел небольшой дом-дачу, но и он пострадал от российского обстрела – была разрушена крыша и поврежден второй этаж.

"Здесь не так много осталось строить. А для окончания надо около 200 тысяч гривен", – подсчитал мужчина.

По словам корреспондента, Виталий обращался ко многим государственным учреждениям за помощью, но, к сожалению, поддержки не получил. Поэтому просит неравнодушных присоединиться к сбору. Полную историю и реквизиты для помощи можно найти в материале 24 Канала.

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