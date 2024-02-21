Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с Виталием Зубенко. Он рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время строительства нового дома.
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История Виталия Зубенко
Во время очередной ракетной атаки россиян по Харькову в 2022 году сгорел дом Виталия Зубенко. Спасая свою жизнь, он успел забрать только самые важные вещи.
Прилетел осколок ракеты, в результате попадания в крышу дома загорелся пожар. Я успел схватить награды сына и выскочил. Дом сгорел полностью,
– рассказал мужчина.
Виталий некоторое время жил в квартире, которую ему дали неравнодушные люди, но решил строить собственное жилье. Несколько лет назад мужчина возвел небольшой дом-дачу, но и он пострадал от российского обстрела – была разрушена крыша и поврежден второй этаж.
"Здесь не так много осталось строить. А для окончания надо около 200 тысяч гривен", – подсчитал мужчина.
По словам корреспондента, Виталий обращался ко многим государственным учреждениям за помощью, но, к сожалению, поддержки не получил. Поэтому просит неравнодушных присоединиться к сбору. Полную историю и реквизиты для помощи можно найти в материале 24 Канала.
Что известно о герое Владиславе Зубенко
- В феврале 2014 года харьковчанин Владислав Зубенко приехал на Майдан в рыцарских доспехах и вступил в ряды Сотни самообороны. 20 февраля он получил пулевое ранение, когда щитом прикрывал раненых.
- Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, мужчина умер 28 февраля 2014 года. Ему было 22 года.
- 6 сентября 2022 года россияне обстреляли Индустриальный район Харькова и попали в жилой сектор. Тогда сгорел дом отца Владислава.