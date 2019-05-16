Виталий Кличко рассказал, будет ли баллотироваться его брат Владимир в Верховную Раду

Председатель Киева Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир может пойти в политику, поскольку партия "Удар" однозначно будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "Прямой".

Читайте также: "Тройной удар": в главных ролях – братья Кличко и Святослав Вакарчук

Отметим, инфоромация о том, что Владимир Кричко будет баллотироваться в Верховную Раду распространилась в СМИ еще 8 мая, однако окончательных решений нет.

Что касается Владимира, то я убежден в том, что ему небезразличны процессы, которые происходят в Украине. Он всегда меня поддерживал. Он является патриотом и делает все для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной. Относительно его участия в политической жизни Украины, то на этот вопрос, я думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать,

– сказал Виталий Кличко.

Однако, отвечая на вопрос, будет ли Виталий Кличко возглавлять эту партию, он ответил: "Однозначно".

Чем Владимир Кличко занимается сейчас?​

После завершения профессиональной карьеры боксера он начал преподавать в швейцарском университете Санкт-Галлена. Владимир разработал и ведет курс под названием CAS Change & Innovation Management.



В 2018 году Владимир представил свою книгу под названием "Управление вызовами", в которой рассказывается о том, как достичь поставленных целей.



В марте 2018 года стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт на 40, а затем на 80 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет 3 поединка как профессионал. Бои могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Сейчас Владимир Кличко не дал ответа на предложение DAZN.