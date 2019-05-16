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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Виталий Кличко рассказал, будет ли баллотироваться его брат Владимир в Верховную Раду

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      Виталий и Владимир Кличко
      Виталий и Владимир Кличко / Фото из открытых источников

      Председатель Киева Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир может пойти в политику, поскольку партия "Удар" однозначно будет участвовать в парламентских выборах.

      Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "Прямой".

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      Отметим, инфоромация о том, что Владимир Кричко будет баллотироваться в Верховную Раду распространилась в СМИ еще 8 мая, однако окончательных решений нет.

      Что касается Владимира, то я убежден в том, что ему небезразличны процессы, которые происходят в Украине. Он всегда меня поддерживал. Он является патриотом и делает все для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной. Относительно его участия в политической жизни Украины, то на этот вопрос, я думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать,
      сказал Виталий Кличко.

      Однако, отвечая на вопрос, будет ли Виталий Кличко возглавлять эту партию, он ответил: "Однозначно".

      Чем Владимир Кличко занимается сейчас?​
      После завершения профессиональной карьеры боксера он начал преподавать в швейцарском университете Санкт-Галлена. Владимир разработал и ведет курс под названием CAS Change & Innovation Management.

      В 2018 году Владимир представил свою книгу под названием "Управление вызовами", в которой рассказывается о том, как достичь поставленных целей.

      В марте 2018 года стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт на 40, а затем на 80 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет 3 поединка как профессионал. Бои могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Сейчас Владимир Кличко не дал ответа на предложение DAZN.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Виталий Кличко Владимир Кличко УДАР
      Источник: 24 канал
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