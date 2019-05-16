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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Віталій Кличко розповів, чи балотуватиметься його брат Володимир до Верховної Ради

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      Віталій та Володимир Клички
      Віталій та Володимир Клички / Фото з відкритих джерел

      Голова Києва Віталій Кличко заявив, що його брат Володимир може піти в політику, оскільки партія "Удар" однозначно братиме участь у парламентських виборах.

      Про це він повідомив у прямому ефірі телеканалу "Прямий". 

      Читайте також: "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук

      Зазначимо, інфоромація про те, що Володимир Кричко балотуватиметься у Верховну Раду поширилася у ЗМІ ще 8 травня, проте остаточних рішень немає.

      Що стосується Володимира, то я переконаний в тому, що йому небайдужі процеси, які відбуваються в Україні. Він завжди мене підтримував. Він є патріотом і робить все для того, щоб Україна стала по-справжньому європейською країною. Щодо його участі у політичному житті України, то на це питання, я думаю, що він сам зможе відповісти. Це буде некоректно за нього відповідати,
      – сказав Віталій Кличко.

      Проте, відповідаючи на питання, чи буде Віталій Кличко очолювати цю партію, він відповів: "Однозначно".

      Чим Володимир Кличко займається зараз?Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.

      У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.

      У березні 2018 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт на 40, а потім на 80 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки як професіонал. Бої можуть відбутися в 2019 році – у травні, вересні та грудні. Наразі Володимир Кличко не дав відповіді на пропозицію DAZN.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Кличко Віталій Кличко УДАР
      Джерело: 24 канал
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