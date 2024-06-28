Лубинец заявил, что возьмет дело это дело на личный контроль. Он обещает принять все надлежащие меры для защиты прав мужчины.

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Мужчина изготавливал оружие с целью самозащиты

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Виталий Куколя готовился к возможному вторжению России в регион.

"Из медиа мне стало известно, что на Сумщине судят мужчину, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину готовился к возможному вторжению оккупационных войск", – написал омбудсмен.

В сюжете "Суспильне Сумы" говорится о том, что Виталия Куколя судят за изготовление оружия с целью самозащиты.

Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан,

– написал Лубинец.

В своем заявлении он напомнил о статье 17 Конституции Украины и отметил, что "человек добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых".

Справочно. В статье 17 Конституции Украины говорится о том, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа.

"Беру это дело на личный контроль и буду принимать все надлежащие меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить", – заверил Дмитрий Лубинец.