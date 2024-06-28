Лубінець заявив, що візьме справу цю справу на особистий контроль. Він обіцяє вжити всіх належних заходів для захисту прав чоловіка.
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Чоловік виготовляв зброю з метою самозахисту
На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Віталій Куколя готувався до можливого вторгнення Росії у регіон.
"Із медіа мені стало відомо, що на Сумщині судять чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну готувався до можливого вторгнення окупаційних військ", – написав омбудсман.
У сюжеті "Суспільне Суми" йдеться про те, що Віталія Куколя судять за виготовлення зброї з метою самозахисту.
Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан,
– написав Лубінець.
У своїй заяві він нагадав про статтю 17 Конституції України та зауважив, що "чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних".
"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти", – запевнив Дмитро Лубінець.