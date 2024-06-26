На кордоні Росії із Сумською областю не фіксують угрупувань, які могли б наступати на цьому напрямку. Про це кажуть ЗМІ, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

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Залишається загроза ДРГ та обстрілів

Попри відсутність загрози наступу, на Сумщину можуть заходити ДРГ. Загроза обстрілів для регіону також не минула.

Росія не створює наступальних угруповань у Сумській області. Наразі там залишається загроза диверсійно-розвідувальних дій та обстрілів прикордоння,

– розповіли у Генштабі.

Водночас російське військове керівництво продовжує тримати поблизу кордону певну кількість угрупувань. Ймовірно, для того, щоб Сили оборони України залишалися у напрузі.

Додамо, що ситуацію на Сумщині нещодавно прокоментував голова ГУР Кирило Буданов. Він зазначав, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію на кордоні.

"Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян (дестабілізувати ситуацію – 24 Канал), вилазки ДРГ і так далі. Але, слава богу, всіх необхідних заходів уже вжито, і такого масштабу, як відбулося, вже немає", – запевнив він.