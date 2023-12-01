В Министерстве обороны выразили надежду, что опыт нового заместителя министра обороны поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны. Кто стал заместителем Умерова – читайте на 24 Канале.

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В Умерова новый заместитель – кто это

Кабинет Министров Украины назначил Виталия Половенко замминистра обороны Украины.

В команде Минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения,

– говорится в сообщении МО.

Что известно о Виталии Половенко

С 2019 года Половенко являлся начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Мужчина является участником боевых действий и кандидатом военных наук.

Ранее Виталий Половенко был кандидатом на должность заместителя министра обороны Украины, поэтому 15 ноября в отношении его начали проверку, предусмотренную Законом Украины "Об очищении власти".

Что будет делать Половенко в министерстве

Приоритетными направлениями работы нового заместителя в Минобороны назвали следующие:

разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения;

усовершенствование системы вещевого обеспечения;

своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.

Новые назначения от Кабмина

1 декабря Кабинет Министров провел кадровые перестановки. Кроме назначения Половенко заместителем министра обороны, назначили и главу Госспецсвязи, им стал Юрий Мироненко.