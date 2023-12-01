У Міністерстві оборони висловили сподівання, що досвід нового заступника міністра оборони допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни. Хто став заступником Умєрова – читайте на 24 Каналі.

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В Умєрова новий заступник – хто це

Кабінет Міністрів України призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони України.

В команді Міноборони полковник Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення,

– ідеться в повідомленні МО.

Що відомо про Віталія Половенка

Із 2019 року Половенко був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Чоловік є учасником бойових дій і кандидатом військових наук.

Раніше Віталій Половенко був кандидатом на посаду заступника міністра оборони України, тож 15 листопада стосовно нього розпочали перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади".

Що робитиме Половенко в міністерстві

Пріоритетними напрямками роботи нового заступника в Міноборони назвали такі:

розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення;

удосконалення системи речового забезпечення;

вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

Нові призначення від Кабміну

1 грудня Кабінет Міністрів провів кадрові перестановки. Окрім призначення Половенка заступником міністра оборони, призначили і голову Держспецзв'язку, ним став Юрій Мироненко.