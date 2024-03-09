Как сообщает журналист Владимир Бойко, против Шабунина открыли производство по статье об уклонении от военной службы. В частности, его обвиняют по статье о подделке официального документа. Бойко даже обнародовал выдержки из реестра, информирует 24 Канал.

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ГБР открыло производство против главы ЦПК

Согласно обнародованной информации, в декабре 2023 года Государственное бюро расследований зарегистрировало два уголовных производства против Виталия Шабунина.

По его словам, ГБР обвиняет Шабунина в том, что он якобы изготовил фальшивые документы, на основании которых якобы был "прикомандирован" в НАПК вместо того, чтобы защищать Родину.

Второе производство связано с тем, что Шабунин предоставил в воинскую часть, где он в то время фиктивно числился на службе, несколько писем за подписями председателя НАПК Новикова и заместителя председателя НАПК Сытника, которыми эти высокие достойные просили командира прикомандировать к ним солдата Шабунина,

– рассказал Бойко.

Свои слова он подтвердил официальными документами.

Выписка из Единого реестра досудебных расследований / Скриншот Владимира Бойко

Бойко утверждает, что руководство НАПК понимало то, что военнослужащий не может проходить службу при НАПК и подобные письма являются основанием для привлечения Новикова и Сытника к уголовной ответственности.

Поэтому, НАПК вроде стало официально уверять, что никаких таких писем никогда не направляло и Шабунин их изготовил самостоятельно.

Выписка из Единого реестра досудебных расследований / Скриншот Владимира Бойко

Шабунин уже отреагировал на обвинения

Виталий Шабунин официально подтвердил информацию об открытии уголовных производств. По его словам, оба вышеупомянутых дела открыли по обращению адвоката Ростислава Кравца.

ГБР регистрирует против меня уголовное производство за "уклонение от военной службы". При том, что я добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны,

– заявил он.

Свои слова общественный деятель подтвердил фото.

Военный билет Виталия Шабунина / Фото Виталия Шабунина