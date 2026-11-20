Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что переговоры с европейскими союзниками были "откровенными" и "продуктивными".

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Что сказал Виткофф о встрече "Коалиции желающих"?

Виткофф подчеркнул, что Дональд Трамп решительно настроен положить конец войне России против Украины. В то же время США стремятся достичь мира на условиях, которые гарантируют безопасность и суверенитет Украины и исключат повторение конфликта.

Специальный посланник отметил, что во время встречи стороны обменялись мнениями и обсудили дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что работа над достижением прочного мира будет продолжаться в тесной координации с европейскими союзниками.

Целью нашей поездки в Берлин было лично пообщаться с европейскими партнерами, обменяться мнениями и обсудить дальнейшие шаги. Мы провели содержательные и откровенные переговоры и благодарны всем участникам за серьезный подход и готовность работать над этим вопросом– подчеркнул Виткофф.

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Ранее зять президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась на многосторонний формат переговоров о прекращении войны в Украине с участием европейских стран.

Кушнер также отметил, что Дональд Трамп после встреч с лидерами России и Китая в Шэньчжэне 19 ноября пришел к выводу, что достичь мира в Украине возможно.

Отдельно он заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. По его словам, такие гарантии должны стать частью более широкого соглашения о безопасности.