Провести в последний путь Витольда Фокина пришли родные и знакомые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

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Как прошло прощание с Витольдом Фокиным

На церемонию прощания с первым премьер-министром Украины пришло много людей. Они приносили цветы и вспоминали щемящие моменты из жизни политика.

Там также показали фотографии из разных периодов жизни Витольда Фокина. В общем провести в последний путь политика пришли десятки людей – родные, друзья и коллеги.

Церемония прощания с Витольдом Фокиным в Киеве / Фото "Новости.LIVE"

Глава правительства Украины в 2001 – 2002 годах Анатолий Кинах рассказал журналистам, что Витольд Павлович – это целая эпоха. По словам политика, власть абсолютно не влияла на теплоту и уважение к людям со стороны Фокина.

Благодаря опыту, знаниям Витольда Павловича и чертам, которые у него оставались до последнего дня - он умел слушать, чувствовал людей, реальную ситуацию. Это дало нам возможность минимизировать даже те же такие непопулярные шаги, как купоны и тому подобное. Он сделал беспрецедентный вклад с мысли того, чтобы Украина стартовала как независимое государство,

– сказал Анатолий Кинах.

Витольда Фокина провели в последний путь / Видео "Новости.LIVE"

Премьер-министр Украины в 2005 – 2006 годах Юрий Ехануров отметил, что стоит уважать людей, которые в трудное время были у руля экономики страны и крепко ее держали. Ведь во времена, когда Фокин был премьером, была серьезная политическая борьба и влияние Верховной Рады на работу Кабмина.

Стоит отметить, что Витольд Фокин также занимал должность заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе после начала агрессии России в 2014 году.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Витольда Фокина, в связи со смертью первого премьер-министра Украины.