Витренко ушел из "Нафтогаза": причина
Исполнительный директор Юрий Витренко уволился из "Нафтогаза". Все потому, что в компании сокращают его должность.
Юрий Витренко написал на своей фейсбук-странице, что оставляет после себя много наработок.
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"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе" Украины. Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", – написал Витренко.
Он поблагодарил всех украинцев, гражданское общество, журналистов, парламентариев и чиновников, наших международных партнеров и коллег по группе компаний "Нафтогаз". Отметил, что они все присоединились к общему делу по улучшению жизни в Украине.
Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки, хочу пожелать руководству компании и государству достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины,
– сказал Витренко.
Кто такой Юрий Витренко?
Витренко – экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Также его знают как сына одиозного политика Наталии Витренко. В "Нафтогазе" работает с 2002 года – уже 18 лет. Он был на разных должностях: помощником заместителя председателя правления, заместителем начальника Департамента экономики и ценовой политики. Исполнительным директором – с 2018 года.
Витренко вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией именно после событий в 2014 году. Главным его достижением считают выигранный арбитраж против "Газпрома" в Стокгольме.