Исполнительный директор Юрий Витренко уволился из "Нафтогаза". Все потому, что в компании сокращают его должность.

Юрий Витренко написал на своей фейсбук-странице, что оставляет после себя много наработок.

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"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе" Украины. Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", – написал Витренко.

Он поблагодарил всех украинцев, гражданское общество, журналистов, парламентариев и чиновников, наших международных партнеров и коллег по группе компаний "Нафтогаз". Отметил, что они все присоединились к общему делу по улучшению жизни в Украине.

Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки, хочу пожелать руководству компании и государству достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины,

– сказал Витренко.

Справка. В мае 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что его должность сокращают. В "Нафтогазе" тогда объяснили ситуацию.