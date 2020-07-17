Виконавчий директор Юрій Вітренко звільнився з "Нафтогазу". Все через те, що в компанії скорочують його посаду.

Юрій Вітренко написав на своїй фейсбук-сторінці, що залишає після себе багато напрацювань.

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"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі" України. Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції Гідності. І всі ці роки робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність", – написав Вітренко.

Він подякував усім українцям, громадянському суспільству, журналістам, парламентарям та урядовцям, нашим міжнародним партнерам та колегам по групі компаній "Нафтогаз". Зазначив, що вони усі долучились до спільної справи на покращення життя в Україні.

Лишаючи в "Нафтогазі" великі напрацювання, хочу побажати керівництву компанії та державі достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України,

– сказав Вітренко.

Довідка. У травні 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомляв, що його посаду скорочують. У "Нафтогазі" тоді пояснили ситуацію.