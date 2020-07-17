Вітренко пішов з "Нафтогазу": причина
Виконавчий директор Юрій Вітренко звільнився з "Нафтогазу". Все через те, що в компанії скорочують його посаду.
Юрій Вітренко написав на своїй фейсбук-сторінці, що залишає після себе багато напрацювань.
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"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі" України. Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції Гідності. І всі ці роки робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність", – написав Вітренко.
Він подякував усім українцям, громадянському суспільству, журналістам, парламентарям та урядовцям, нашим міжнародним партнерам та колегам по групі компаній "Нафтогаз". Зазначив, що вони усі долучились до спільної справи на покращення життя в Україні.
Лишаючи в "Нафтогазі" великі напрацювання, хочу побажати керівництву компанії та державі достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України,
– сказав Вітренко.
Хто такий Юрій Вітренко?Вітренко – економіст та фінансист, гендиректор інвестиційної компанії AYA Capital. Також його знають як сина одіозної політикині Наталії Вітренко. У "Нафтогазі" працює з 2002 року – вже 18 років. Він був на різних посадах: помічником заступника голови правління, заступником начальника Департаменту економіки та цінової політики. Виконавчим директором – з 2018 року.
Вітренко вів активну діяльність у "газовій війні" з Росією саме після подій у 2014 році. Найголовнішим його досягненням вважають виграний арбітраж проти "Газпрому" у Стокгольмі.