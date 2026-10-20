Об этом он рассказал во время встречи с журналистами.

Почему операцию назвали "Вивальди"?

По словам Билецкого, название операции придумали "Юрист" и "Леший". Изначально план предусматривал четыре этапа – по одному на каждое время года, что и послужило основой для ассоциации с известным циклом концертов Антонио Вивальди "Времена года".

Именно они и предложили это название. Почему? Первоначальный план состоял из четырех этапов – по одному на каждое время года. Впоследствии план изменили, и этапов стало больше четырех. У нас культивируется хороший вкус к классической музыке – в коридорах штаба Третьего корпуса обычно звучит классика. Зная об этой любви, они и придумали это название,

– рассказал командир.

Билецкий рассказал и о судьбе военных, которые предложили название операции. "Леший" недавно погиб, а до этого получил семь ранений во время штурмовых действий.

Дело в том, что побратим "Леший" недавно погиб. Человек получил семь ранений во время штурмовых действий и перешел в штаб, потому что обладал исключительно ясным умом,

– отметил Билецкий.

Другой автор названия, "Юрист", родом из Мариуполя. Он в очень молодом возрасте присоединился к Третьей штурмовой бригаде, где служил штурмовиком, а впоследствии начал развиваться в направлении планирования и организации боевых действий. Сейчас военный тяжело ранен и длительное время находится в больнице.

Билецкий подчеркнул, что оба офицера внесли весомый вклад в подготовку операции.

Напомним, что украинские защитники в ходе операции "Вивальди" сорвали планы российской армии обойти Донецкую область через Доброполье и Барвинково. После разгрома оккупанты отказались от этого замысла, а 144-я дивизия 20-й армии России фактически прекратила существование как организованная военная сила.