Про це він розповів під час зустрічі з журналістами.

Чому операцію назвали "Вівальді"?

За словами Білецького, назву операції придумали "Юрист" і "Лєший". Спочатку план передбачав чотири етапи – по одному на кожну пору року, що й стало основою для асоціації з відомим циклом концертів Антоніо Вівальді "Пори року".

Вони й запропонували цю назву. Чому? Початковий план мав чотири етапи – по одному на кожну пору року. Згодом план змінили, і етапів стало більше ніж чотири. У нас культивується добрий смак до класичної музики – в коридорах штабу Третього корпусу зазвичай звучить класика. Знаючи про цю любов, вони й вигадали цю назву,

– розповів командир.

Білецький розповів і про долю військових, які запропонували назву операції. "Лєший" нещодавно загинув, а до цього дістав сім поранень під час штурмових дій.

Справа в тому, що побратим "Лєший" нещодавно загинув. Людина отримала сім поранень під час штурмових дій і перейшла в штаб, бо мала надзвичайно світлу голову,

– зазначив Білецький.

Інший автор назви, "Юрист", родом із Маріуполя. Він дуже молодим приєднався до Третьої штурмової бригади, де служив штурмовиком, а згодом почав розвиватися в напрямку планування та організації бойових дій. Нині військовий тяжко поранений і тривалий час перебуває в лікарні.

Білецький підкреслив, що обидва офіцери зробили вагомий внесок у підготовку операції.

Нагадаємо, українські захисники під час операції "Вівальді" зірвали плани російської армії обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове. Після розгрому окупанти відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії Росії фактично припинила існування як організована військова сила.