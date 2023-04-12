Правоохранители расследуют "нарушение безопасности". Полицейская служба Северной Ирландии (PSNI) сообщила, что офицеры выясняют, как это произошло.

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Заметки о визите Байдена нашли на улице

Документы, обнаруженные на улице в Северной Ирландии, содержали подробную информацию о размещении полицейских в центре Белфаста во время четырехдневного визита президента США. Они также включали сведения о перекрытии дорог и контактных данных офицеров.

Полиция узнала о нарушении только после того, как мужчина, нашедший пятистраничный документ, 12 апреля связался с "Шоу Нолана" на радиостанции BBC Radio Ulster.

Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков,

– заявили в PSNI.

Правоохранители подчеркнули, что они "чрезвычайно серьезно" относятся к безопасности приезжающих с визитом высокопоставленных должностных лиц и будут принимать "соответствующие меры".

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Байден решил идти на второй срок

Советники Белого дома собираются принять окончательное решение о запуске предвыборной кампании президента Джозефа Байдена даже несмотря на то, что он пока не спешит официально объявлять о своих планах на 2024 год.

"Часть решений уже принята, но она возмущена давлением, которое заставляет объявить то, что он уже решил. Это разочаровывает, но это также очень похоже на Джо Байдена", – отметил один из советников.

Другой советник, ранее руководивший решениями по кандидатуре Байдена, сказал, что задержка с официальным объявлением также служит для того, чтобы "сохранить возможность" не баллотироваться.

Стоит отметить, что всякий раз, когда Байден публично говорил о своем участии в предстоящих выборах, он предостерегал, что политические или личные обстоятельства могут измениться и повлиять на его решение.