В рамках визита Джеймс МакГуилл провел встречу с руководством Совета адвокатов Украины (РАУ) и Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), Попечительским советом по распределению благотворительных средств, поступающих от международных организаций для помощи украинским адвокатам.

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Также он выступил на заседании РАУ и поблагодарил НААУ за прозрачное и своевременное распределение средств, поступивших в организацию от международных коллег для помощи украинским адвокатам.

Визит Джеймса МакГуилла в Украину: какие вопросы обсуждали

На встрече с членами Попечительского совета президенту ССВЕ рассказали о количестве обращений, о случаях предоставления благотворительной помощи и о порядке рассмотрения заявлений, с которыми обращаются адвокаты для оказания благотворительной помощи. Джеймс МакГуилл заверил, что и дальше будет поддерживать украинских юристов.

Кроме того, в рамках визита глава НААУ и РАУ Лидия Изовитова вручила Джеймсу МакГуиллу нагрудный знак НААУ "Защитник адвокатуры" за "значительный вклад в развитие адвокатуры Украины и высокую поддержку украинской адвокатуры, награждение ее весомости в соблюдении верховенства права в мире, а также для содействия открытию границ между Украиной и странами-членами Евросоюза в аспекте доступа к рынку адвокатских услуг и признания квалификации адвокатов Украины".

Джеймс МакГуилл приехал с официальным визитом в Украину / Фото Национальная ассоциация адвокатов Украины

Напомним, что Джейм МакГилл возглавил ССВЭ в начале 2022 года. Известный адвокат, практикующий с 1986 года, специализируется на уголовном и международном праве, судебной защите в европейских судах.



В то же время Совет адвокатов и юридических обществ Европы основан в 1960 году, представляет адвокатские и юридические общества 45 стран, а через них – интересы более 1 миллиона европейских юристов.

Каков статус Украины в Совете юридических и адвокатских обществ Европы (ССВЭ)

После того, как Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, ее статус в ССВЭ изменился с наблюдателя на ассоциированного члена организации. Таким образом, украинская адвокатура напрямую работает с европейскими адвокатурами по приближению, интеграции и содействию подготовке к вступлению Украины в ЕС. Представители адвокатур стран ЕС признают, что украинское законодательство об адвокатуре, которое разрабатывалось в рамках процесса евроинтеграции страны, на сегодняшний день является одним из самых прогрессивных на территории Евросоюза.

24 июня постоянный комитет ССВЭ принял рекомендации по квалификации украинских адвокатов. Этот документ открыл границы между Украиной и странами-членами Евросоюза в аспекте доступа к рынку адвокатских услуг.

CCBE предлагает юридическим и адвокатским обществам государств-членов ЕС принять такие меры при признании квалификации украинских адвокатов:

пытаться снизить формализм процесса признания профессиональной квалификации украинских адвокатов (например, уменьшить/отменить суммы ежегодных взносов);

опубликовать четкую, прозрачную и легкодоступную информацию, по возможности на украинском языке, о процедуре признания дипломов и профессиональной квалификации в соответствующей стране, разъяснения о процедурах доступа к профессии, или разрешить осуществление деятельности в сфере юридических услуг в соответствии с национальным законодательством этой страны;

рассмотреть вопрос о возможности признания функциональной квалификации для украинских адвокатов, которая может быть получена на основе существующей украинской квалификации или с помощью упрощенных учебных курсов на доступном для заинтересованных лиц языке;

усилить сотрудничество между адвокатскими и юридическими обществами ЕС, а также их сотрудничество с НААУ, включая ее представительства за рубежом, в том числе путем регулярного обмена информацией и лучшими практиками;

учитывать, что НААУ – единственная профессиональная организация адвокатуры в Украине.

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