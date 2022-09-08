У рамках візиту Джеймс МакГуілл провів зустріч з керівництвом Ради адвокатів України (РАУ) та Національної асоціації адвокатів України (НААУ), Опікунською радою з розподілення благодійних коштів, які надходять від міжнародних організацій для допомоги українським адвокатам.

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Також він виступив на засіданні РАУ і подякував НААУ за прозоре та своєчасне розподілення коштів, що надійшли до організації від міжнародних колег для допомоги українським адвокатам.

Візит Джеймса МакГуілла в Україну: які питання обговорювали

На зустрічі з членами Опікунською ради президенту ССВЕ розповіли про кількість звернень, про випадки надання благодійної допомоги та про порядок розгляду заяв, з якими звертаються адвокати для надання благодійної допомоги. Джеймс МакГуілл запевнив, що й надалі підтримуватиме українських юристів.

Крім того, в рамках візиту голова НААУ та РАУ Лідія Ізовітова вручила Джеймсу МакГуіллу нагрудний знак НААУ "Захисник адвокатури" за "значний внесок у розвиток адвокатури України та високу підтримку української адвокатури, відзначення її вагомості в дотриманні верховенства права в світі, а також з огляду на сприяння відкриттю кордонів між Україною та країнами-членами Євросоюзу в аспекті доступу до ринку адвокатських послуг та визнання кваліфікації адвокатів України".

Джеймс МакГуілл приїхав з офіційним візитом в Україну / Фото Національна асоціація адвокатів України

Нагадаємо, що Джейм МакГілл очолив ССВЕ на початку 2022 року. Відомий адвокат, який практикує з 1986 року, спеціалізується у кримінальному та міжнародному праві, судовому захисті в європейських судах.



Водночас Рада адвокатів і юридичних товариств Європи заснована в 1960 році, представляє адвокатські та юридичні товариства 45 країн, а через них – інтереси понад 1 мільйона європейських юристів.

Яким є статус України в Раді правничих та адвокатських товариств Європи (ССВЕ)

Після того, як Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, її статус в ССВЕ також змінився з спостерігача на асоційованого члена організації. Таким чином українська адвокатура напряму працює з європейськими адвокатурами по наближенню, інтеграції та сприянню підготовці до вступу України до ЄС. Представники адвокатур країн ЄС визнають, що українське законодавство про адвокатуру, яке розроблялося в рамках процесу євроінтеграції країни, на сьогодні є одним із найпрогресивніших на теренах Євросоюзу.

24 червня постійний комітет ССВЕ ухвалив рекомендації щодо кваліфікації українських адвокатів. Цей документ відкрив кордонів між Україною та країнами-членами Євросоюзу в аспекті доступу до ринку адвокатських послуг.

CCBE пропонує правничим та адвокатським товариствам держав-членів ЄС вжити таких заходів при визнанні кваліфікації українських адвокатів:

намагатися зменшити формалізм процесу визнання професійної кваліфікації українських адвокатів (наприклад, зменшити/скасувати суми щорічних внесків);

опублікувати чітку, прозору та легкодоступну інформацію, за можливості українською мовою, щодо процедури визнання дипломів та професійної кваліфікації у відповідній країні, чи роз’яснення про процедури доступу до професії, або дозволити провадження діяльність у сфері юридичних послуг відповідно до національного законодавства цієї країни;

розглянути питання про можливість визнання функціональної кваліфікації для українських адвокатів, яка може бути отримана на основі існуючої української кваліфікації або за допомогою спрощених навчальних курсів доступною для зацікавлених осіб мовою;

посилити співпрацю між адвокатськими та правничими товариствами ЄС, а також їхню співпрацю з НААУ, включно з її представництвами за кордоном, у тому числі шляхом регулярного обміну інформацією та найкращими практиками;

враховувати, що НААУ – єдина професійна організація адвокатури в Україні.

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