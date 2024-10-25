Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерреша, который посетил саммит БРИКС, который возглавлял Владимир Путин. Он также высказался об отставке генсека ООН.

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Реакция главы МИД Литвы

Глава литовского МИД резко высказался о действиях генсека ООН Гуттериша.

Это конец ООН,

– подчеркнул он.

Кроме этого, он оставил сообщение в сети Х, где отметил генерального секретаря ООН и написал, что если Антониу Гутерриш решит уйти в отставку, то "Литва не будет пытаться отказать ему".

Визит генсека ООН в Россию действительно вызвал большой резонанс. В частности, на него реагировал также и президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении за 24 октября он коротко прокомментировал возмутительное поведение генсека ООН. Президент подчеркнул, в День Объединенных Наций, важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации.

В то же время он отметил, что "некоторые функционеры" ООН отдают предпочтение соблазнам в Казани.