Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерреша, який відвідав саміт БРІКС, який очолював Владімір Путін. Він також висловився про відставку генсека ООН.

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Реакція глави МЗС Литви

Очільник литовського МЗС різко висловився про дії генсека ООН Гуттеріша.

Це кінець ООН,

– підкреслив він.

Крім цього, він залишив допис у мережі Х, де відмітив генерального секретаря ООН та написав, що якщо Антоніу Гутерріш вирішить піти у відставку, то "Литва не намагатиметься відмовити його".

Візит генсека ООН до Росії дійсно спричинив неабиякий резонанс. Зокрема, на нього реагував також і президент України Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні за 24 жовтя він коротко прокоментував обурливу поведінку генсека ООН. Президент наголосив, у День Об’єднаних Націй, важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.

Водночас він наголосив, що "деякі функціонери" ООН віддають перевагу спокусам у Казані.