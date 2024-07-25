Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что Кулеба должен был повезти в Китай месседж того, что Украине важно, чтобы Китай был на втором саммите мира и имел влияние на Россию.

Важно Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Китаю нельзя верить

Харитонов отметил, что Китай подтвердил ценность территориальной целостности других государств. Однако заявлениям Китая не надо верить. В частности, в феврале 2022 года представители Китая были на Мюнхенской конференции по безопасности, где говорить то же, а в итоге, по факту, поддержали российскую агрессию.

Китай является ключевым фактором продолжения российской войны. Мы это видим собственными глазами. Как Россия удержалась во время этой войны, как она нарастила мощности с помощью финансовой, политической, экономической поддержки Китая. Кроме того, Пекин активно привлекает Москву ко всем своим системам безопасности,

– отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Китайская пропаганда

По его словам, для Китая был чрезвычайно важен визит Кулебы. Поскольку НАТО в своей декларации назвал Китай ключевым фактором продолжения российской агрессии, то Пекину было важно показать, что это якобы не так.

"С этого начинается вся китайская пропаганда сейчас. Если Украина коммуницирует с топкитайцами в Пекине, то какой же Китай ключевой фактор российской войны. К большому сожалению, их пропагандистская машина это использует, хотя нам также важно понимать, где стоит Китай", – подчеркнул Харитонов.