Лекорню прибыл в столицу Украины сегодня, 28 декабря. Он планирует встретиться с главой Минобороны Алексеем Резниковым.
Кстати Советник Байдена приезжал в Киев и встретился с Зеленским
Что известно о визите Лекорню
Министр приехал в Украину поездом из Варшавы. Утром 28 декабря он положил венок к Стене памяти героев на Михайловской площади.
Известно, что Лекорню проведет переговоры с министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудят поставки французского оружия в Украину.
Встретится ли Лекорню с президентом Владимиром Зеленским – пока неизвестно.
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев / Скриншоты
Как Франция помогает Украине в войне
- Ранее Себастьен Лекорню заявил, что часто сталкивается по вопросу целесообразности помощи ВСУ.
- Недавно Франция передала украинской армии 6 155-миллиметровых буксованных гаубиц TRF1.
- В ноябре Франция передала Украине очередную военную помощь. В нее вошла новая система залпового огня LRU
- Кстати, Франция предоставит Украине новую военную помощь. Ее отправят в начале 2023 года. К партии оружия от Франции могут войти артиллерийские установки.