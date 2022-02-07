Впливаючи на зовнішню та внутрішню політику і, як результат, ведучи до розпаду країни. В гарантії нерозширення НАТО Кремль не вірить, врешті-решт він сам порушив всі можливі гарантії.
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У що вірить Путін
А от у роздачу російських паспортів – вірить, причому не тільки на окупованій території. В блокування Донбасом всіх перспектив України – теж. Мова не про не тільки про НАТО. Хтось серйозно думає, що Путін дозволить Україні стати другою Фінляндією? Згадайте з чого почався Майдан: з непідписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
За словами Клімкіна, Путін хоче позбавити Україну майбутнього / Фото Getty Images
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Путін хоче компромісів
Саме тому всі дискусії про "інтерпретацію" мінських домовленостей – це дискусії про нашу незалежність.
Макрона можна зрозуміти, в нього скоро вибори. Він хоче компромісів. Хай він зрозуміє нас: для нас існування України – не предмет компромісів.
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